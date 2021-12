Lisboa com menor queda entre as praças europeias. Greenvolt dispara 5,3%

O PSI-20 recuou 0,12%, para os 5.417,41 pontos, na derradeira sessão da semana. A bolsa portuguesa acabou por ser a praça europeia com menores quedas, num dia em que o vermelho dominou os mercados no Velho Continente.Por cá, oito das 19 cotadas do índice fecharam positivas, enquanto 10 terminaram o dia no vermelho e as ações dos CTT fecharam inalteradas.A estrela da sessão foi a Greenvolt, que disparou 5,30%, para os 6,36 euros, na maior subida em mais de um mês. Também a Altri beneficiou do bom desempenho da empresa liderada por Manso Neto e avançou 1,76%, fechando nos 5,21 euros.Mas o principal contributo para a limitação dos estragos no índice pertenceu à Galp, que ganhou 1,68%, para os 8,596 euros, aproveitando a subida nos preços do petróleo. Aliás, a nível europeu apenas o setor energético, em particular o "oil & gas" apresentou um saldo positivo esta sexta-feira.Pela negativa, a Semapa foi a cotada mais castigada, com uma queda de 2,06%, seguida do BCP, que recuou 1,58%, para os 14,29 cêntimos, e da EDPR, que perdeu 1,57%, fechando nos 21,36 euros.