Lisboa com pior dia desde meados de julho. EDPR tomba 4%

O PSI recuou 1,48%, para os 6.112,27 pontos, naquela que foi a pior sessão na praça portuguesa desde 14 de julho. Lisboa acompanhou a tendência negativa vivida nas principais bolsas europeias, pressionadas pelo discurso mais duro de membros quer da Fed quer do BCE quanto à dimensão das subidas das taxas de juro em setembro.A Galp e a Mota-Engil foram as únicas cotadas a terminar o dia em alta, enquanto as restantes 13 empresas do índice nacional fecharam no vermelho.As ações da EDP Renováveis foram as mais penalizadas, afundando 4,06%, para os 24,81 euros. Mas este não foi o único peso pesado a pressionar o PSI: a Jerónimo Martins recuou 2,9% e a EDP perdeu 2,1%. Ainda com uma queda superior a 2% fecharam os CTT, que caíram 2,28%.O dia foi igualmente negativo para o setor do papel: a Navigator cedeu 1,58%, a Altri caiu 1,25% e a Semapa perdeu 0,84%.Nota ainda para o BCP, que deslizou 0,35%, acompanhando a tendência do setor da banca na Europa.A atenuar as perdas do índice nacional a Galp avançou 1,66%, um ganho superior aos cerca de 0,4% observado no setor do "oil&gas" na Europa, e a Mota-Engil valorizou 0,17%.