Lisboa começa o dia a ganhar mais de 1%. BCP acima de 2%

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão no verde, com o "benchmark" nacional PSI a valorizar 1,07% para 6.080,70 pontos. Das 15 cotadas que compõe o índice, apenas uma começou o dia em terreno negativo (Nos) e outra arrancou a sessão inalterada (Semapa).O BCP é a estrela da sessão estando a somar 2,69% para 0,1715 euros, depois de durante a sessão desta segunda-feira ter terminado o dia a tombar mais de 3%. A cotada acompanha o setor europeu da banca que valoriza 1,39% numa altura em que o mercado digere o anúncio do Banco Central Europeu que afirmou que irá subir as taxas de juro em 25 pontos base em julho.O banco liderado por Miguel Maya é acompanhado pela EDP Renováveis, que sobe 2,14% para 22,96 euros, num dia em que a agência Bloomberg dá conta que "a procura por notícias sobre a EDP Renováveis está excecionalmente alta, embora o número de notícias [até ao momento] não tenha sido maior que a média".O braço das renováveis é acompanhado pela empresa-mãe que ganha 0,70% para 4,61 euros. Ainda no setor energético a Galp valoriza 1,29% para 12,56 euros, à boleia da cotação do petróleo que valoriza no mercado internacional.Por sua vez, a REN valoriza 0,18% para 2,84 euros, enquanto a Greenvolt ganha 0,43% para 7,04 euros.Entre as papeleias, a Altri sobe 0,98% para 6,16 euros, a Navigator ganha 0,53% para 3,80 euros, enquanto a Semapa permanece inalterada em 13,72 euros.No setor do retalho, a tendência também é positiva, estando a Sonae a valorizar 0,74% para 1,09 euros e a Jerónimo Martins a crescer 0,69% para 18,09 euros.A Nos é a única cotada a negociar em terreno negativo, estando a desvalorizar 0,21% para 3,82 euros.Notícia atualizada às 8:43