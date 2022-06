Lisboa começa semana a acompanhar Europa no verde. Altri soma mais de 2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa terminou a sessão no verde, em linha com as principais praças europeias - que seguem a recuperar pela segunda sessão, dominadas pelos "dip buyers" (quem aproveita os preços mais baixos das ações para comprar).

O índice de referência nacional PSI somou 0,41% para 6.054,94 pontos, estando desde sexta-feira acima dos 6 mil pontos, depois de seis dias abaixo deste patamar. Das 15 cotadas que compõe o "benchmark nacional", nove fecharam em terreno negativo e seis em território positivo.

A Altri comandou os ganhos, a crescer 2,55% para 6,43 euros.





O setor energético encerrou a sessão de forma mista. A Galp ganhou 1,60% para 11,46 euros, à boleia da cotação do petróleo que ganha mais de 1% tanto em Londres como em Nova Iorque. A empresa liderada por Andy Brown é acompanhada pela Greenvolt, que sobe 0,57% para 7,04 euros, e pela REN - que cresce 0,36% para 2,82 euros.

Já a EDP Renováveis perdeu 1,01% para 22,62 euros, no mesmo dia em que a companhia anunciou que comprou dois projetos solares fotovoltaicos por um valor de 284 milhões de dólares (269 milhões de euros ao câmbio atual), no distrito de Thuan Bac no Vietname. A energética arrastou a empresa-mãe, que caiu 0,24% para 4,48 euros, apesar de o Morningstar ter revisto em alta o "target" e recomendação da EDP.

Entre as papeleiras, o sentimento também foi misto: a Altri foi acompanhada pela Navigator nos ganhos, tendo esta somado 1,10% para 3,80 euros, enquanto a Semapa (que também opera noutros setores, como o do cimento) desvalorizou 0,15% para 13,26 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins terminou a sessão do lado dos ganhos, a crescer 2,10% para 19,97 euros, a par da Sonae - que subiu 1,77% para 1,15 euros -, pelo que as duas cotadas acompanharam o "benchmark" europeu.

Durante a sessão, os investidores estiveram ainda atentos às ações da Nos, já que o HSBC subiu o preço-alvo da empresa liderada por Miguel Almeida para 3,91 euros. A cotada acabou por encerrar a perder 0,57% para 3,91 euros.

Por outro lado, o BCP comandou as perdas, tendo desvalorizado 2,17% para 0,1711 euros, acompanhado pela Mota-Engil - que caiu 1,40% para 1,26 euros.



