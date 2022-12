Lisboa começa semana de Natal no verde após perdas de mais de 1%

A bolsa de Lisboa começou a semana de Natal em terreno positivo, em linha com as principais praças europeias e com o setor energético como cabeça de cartaz do lado dos ganhos.O principal índice nacional, PSI, valorizou 0,32% para 5.707,65 pontos, após ter caído mais de 1% no acumulado da semana passada. Entre as 15 cotadas que compõe o índice, oito começaram as negociações no verde e sete em terreno negativo.

A Jerónimo Martins comanda os ganhos, estando a valorizar 1,29% para 20,34 euros. Entre nos pesos pesados, a Galp soma ainda 0,98% para 11,84 euros, à boleia da cotação do petróleo.

O setor energético irá concentrar atenções durante o dia, já que decorre em Bruxelas mais uma reunião dos ministros da Energia da UE sobre a imposição de um teto aos preços do gás. Além da petrolífera, apenas a REN negoceia em terreno positivo a somar 0,19% para 2,60 euros.

Já a EDP Renováveis desvaloriza 0,33% para 21,36 euros, acompanha pela empresa-mãe que negoceia na linha d’ água mais inclinada para o vermelho (-0,04%), apesar de na sexta-feira já depois da sessão ter anunciado que arrematou um lote de linha de transmissão num leilão realizado no Brasil. Greenvol perde também 0,25% para 8,03 euros.





Entre as papeleiras a negociação decorre mista. A Altri fecha o pódio das três cotadas do PSI que mais ganham no arranque das negociações, a subir 0,79% para 5,11 euros, sendo seguida da Navigator que soma 0,74% para 3,54 euros. Já a Semapa regista uma queda de 0,32% para 21,36 euros.

Por fim, no retalho, a Sonae acompanha a subida da Jerónimo Martins, estando a somar 0,27% para 0,92 euros.

(Notícisa atualizada às 8:53).