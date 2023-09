Lisboa começa semana no verde

tendo já mais do que duplicado de valor em bolsa e estando em cima de um "market cap" de 900 milhões de euros.





A bolsa de Lisboa abriu a sessão em terreno positivo, dando continuidade à negociação registada no primeiro dia de setembro, com as praças europeias também do lado dos ganhos.O PSI avança 0,33% para 6.202,51 pontos, sem cotadas no vermelho. A REN, Ibersol e Corticeira Amorim estão inalteradas.A registar a maior subida está a Nos, seguida pela Mota-Engil e Altri, com uma valorização de 0,92% para 3,496 euros, 0,85% até aos 2,96 euros e 0,71% para 4,562 euros. A construtora segue em máximos de julho de 2018, num ano em que tem vindo a brilhar,Entre os pesos pesados, o BCP avança 0,54% para 0,2631 euros, também no valor mais elevado desde julho de 2019, ao passo que a Galp ganhava 0,12% em máximos de fevereiro de 2020.A EDP sobe 0,29% para 4,18 euros, a Jerónimo Martins soma 0,26% até aos 23 euros e EDP Renováveis soma 0,06% para 16,89 euros.