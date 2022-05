Lisboa começa semana no verde. Semapa escala mais de 3%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa encerrou a primeira sessão da semana em terreno positivo. Das 15 cotadas que compõem o PSI, 12 terminaram o dia no verde e três no vermelho.A Semapa comandou o ganhos, tendo fechado a sessão a escalar 3,76% para 13,80 euros por ação.



Entre as papeleiras, o fim de sessão foi pintado de verde: para além da Semapa, a Navigator ganhou 2,31% para 3,99 euros, enquanto a Altri valorizou 0,77% para 6,55 euros.

No setor energético, a Galp foi a única a fechar a sessão em terreno negativo.A empresa liderada por Andy Brown acompanhou o alívio no mercado do petróleo, a perder 0,62% para 10,46 euros.



Já a Greenvolt somou 2,03% para 6,54 euros, a par da EDP que ganhou 1,95% para 4,45 euros, acompanhada pelo braço das renováveis que valorizou 0,59% para 20,51 euros. Por fim, a REN subiu 1,20% para 2,94 euros.

A comandar as perdas esteve a Jerónimo Martins, que caiu 2,74% para 18,83 euros, um movimento explicado pelo facto de as ações da retalhista terem entrado esta segunda-feira em ex-dividendo. Em contraciclo, a Sonae terminou a sessão a somar 2,52% para um euro.

Destaque ainda para o BCP que apresenta resultados esta segunda-feira depois da sessão, tendo os títulos do banco liderado por Miguel Maya valorizado 0,85% para 0,1534 euros.



(Notícia atualizada às 16:53 com cotações).