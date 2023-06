Lisboa começa sessão no vermelho. BCP prestes a registar pior semana em um mês

O PSI segue a negociar em linha com as principais praças do resto do bloco, que por esta hora também se tingem de vermelho. O BCP comanda a tabela das perdas, ao deslizar mais de 1%.

A bolsa de Lisboa começou o dia em terreno negativo, em linha com as principais praças europeias que já começaram a negociar a esta hora, estando prestes a fechar a pior semana desde há cerca de um mês.



O PSI perde 0,28% para 5.929,36 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o índice nacional, 10 negoceiam no vermelho, quatro no verde e duas permanecem inalteradas.



O BCP comanda a tabela das perdas, ao cair 1,38% para 0,2137 euros, estando prestes a registar a pior semana desde 26 de maio, ao acumular uma perda nos últimos dias de mais de 3%.



O banco liderado por Miguel Maya é acompanhado pela Greenvolt, que desvaloriza 1,25% para 6,31 euros.



À exceção de quinta-feira, a empresa comandada por João Manso Neto passou a semana em terreno negativo, numa altura marcada pelo reporte dos resultados do primeiro trimestre, no qual a energética deu conta de um recuo de 74% dos lucros para 300 mil euros.



No restante setor energético o sentimento é misto. A EDP Renováveis subtrai 0,37% para 19,04 euros, a REN cai 0,20% para 2,49 euros e a EDP perde 0,11% para 4,53 euros.



No retalho, a Jerónimo Martins destaca-se por ser a que mais contraria a tendência, estando a valorizar 0,26%, mantendo-se acima da fasquia dos 25 euros, em concreto nos 25,26 euros.



Já a Sonae recua 0,38% para 0,91 euros.



Entre as papeleiras, a Altri ganha 0,34% para 4,19 euros, a Semapa permanece inalterada em 13,12 euros e a Navigator recua 0,77% para 3,08 euros.



