Lisboa contraria Europa e fecha em alta. EDPR ganha 3%

O PSI avançou 0,85% para os 6.130,90 pontos, aproximando-se do máximo de sete anos registado a 14 de abril. A bolsa portuguesa contrariou a tendência negativa vivida nas principais praças europeias.Das 15 cotadas do PSI, 11 fecharam no verde e quatro terminaram o dia com perdas.A EDP Renováveis liderou os ganhos, com uma subida de 3,09%, para os 23 euros. Hoje foi noticiado que a empresa entrou no capital da francesa Lhyfe como maior acionista, num investimento de 25 milhões de euros.No pódio das subidas surgem ainda a Mota-Engil e a REN, com valorizações de 2,81% e 2,36%, respetivamente.No retalho, a Sonae subiu 1,34% e a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, avançou 1,17%.Ainda nos pesos pesados, a EDP ganhou 1,11%, enquanto a Galp subiu marginalmente (0,04%). Já o BCP recuou 0,06%, em contraciclo com o setor da banca na Europa.A maior queda do dia pertenceu à Greenvolt, com um tombo de 6,22%. A empresa liderada por Manso Neto apresenta resultados esta tarde e ontem anunciou a entrada no mercado islandês.Também no vermelho fecharam os CTT, com uma queda de 1,07%, e a Navigator, que cedeu 0,19% após ter apresentado as contas do primeiro trimestre. A papeleira fechou os primeiros três meses do ano com lucros de 50,6 milhões de euros , mais do que duplicando o valor do período homólogo.