Lisboa contraria Europa e fecha em máximo de mais de três anos

O PSI-20 avançou 0,63%, para os 5.511,84 pontos, contrariando a tendência negativa da maioria das praças europeias. O índice português não fechava num nível tão elevado desde 27 de agosto de 2018. Hoje 11 das cotadas encerraram com ganhos, enquanto cinco fecharam no vermelho e três ficaram inalteradas.A escalada no preço do petróleo levou a Galp a liderar os ganhos, com uma subida de 3,54%, para os 10,07 euros, máximo de mais de três meses.A impulsionar o índice estiveram também os pesos pesados Jerónimo Martins, que valorizou 2,42%, para os 17,78 euros, e BCP, que avançou 1,90%, para 16,11 cêntimos, o valor mais elevado desde meados de junho.Ainda com subidas superiores a 1% surgem a Corticeira Amorim (1,50%) e os CTT (1,43%).A travar o avanço do índice esteve o setor elétrico, com a EDPR a ceder 2,86%, para os 21,08 euros, enquanto a EDP caiu 1,27%, para 4,525 euros. Também a Greenvolt perdeu 1,18%, para os 5,87 euros, enquanto a REN contrariou esta tendência e subiu 0,98%, para 2,58 euros.Nas perdas destaque ainda para a Altri, que recuou 1,31%, para os 5,265 euros.(Notícia atualizada)