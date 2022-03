Lisboa contraria Europa e fecha no vermelho. Galp tomba quase 5%

O PSI-20 fechou a cair 0,60%, para os 5.574,56 pontos, destoando dos ganhos registados nas principais praças europeias, animadas pelo maior otimismo quanto às negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Das 19 cotadas, nove fecharam positivas e 10 encerraram no vermelho.



O setor energético pressionou o índice nacional, com destaque para a Galp, que recuou 4,85%, para os 10,70 euros. A EDPR caiu 3,44%, fechando nos 21,88 euros, enquanto a REN perdeu 1,84%, para os 2,67 euros. A EDP cedeu uns mais ligeiros 0,21%, terminando a sessão a cotar nos 4,328 euros.



Nota ainda para o BCP, que deslizou 0,14%, para os 0,1395 euros.



Pela positiva destacaram-se a Corticeira Amorim, com uma subida de 2,91%, bem como o setor do papel - a Altri avançou 2,77% e a Navigator ganhou 1,43%.



Também o retalho viveu um dia positivo, com a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, a subir 1,69%, para os 19,26 euros, e a Sonae a valorizar 1,02%, fechando nos 0,9925 euros.