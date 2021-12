Lisboa contraria maré vermelha europeia com JM a liderar

Deutsche Bank baixou a recomendação para as ações da operadora, de "comprar" para "manter".

O PSI-20 terminou a sessão desta quinta-feira a subir 0,15%, para os 5.521,93 pontos, em contraciclo com a generalidade das praças europeias, que foram tingidas de vermelho, com exceção de Atenas e Milão.Apenas oito das 19 cotadas do principal índice fecharam em alta, enquanto 10 terminaram a jornada no vermelho e a Novabase fechou inalterada.A segurar a praça alfacinha no verde estiveram em particular as ações da Jerónimo Martins, com uma subida de 2,07%, para os 20,26 euros, após a UBS subir a recomendação sobre a dona do Pingo Doce.Do lado das subidas destacaram-se ainda a Ramada, com um ganho de 1,98%, a REN, que avançou 1,41%, e a EDPR, com uma valorização de 1,28%, fechando nos 22,18 euros.A ajudar o índice estiveram ainda as subidas da Semapa (1,03%), Sonae (1%) e CTT (0,70%).A travar os ganhos, por outro lado, esteve a Galp, com uma queda de 2,58%, até aos 8,398 euros, bem como a Altri, que cedeu 1,96%, e o BCP, que recuou 1,80%, para os 14,15 cêntimos.A pesar estiveram ainda a Navigator, com uma perda de 1,10%, e, em menor escala, a EDP, que deslizou 0,19% para os 4,831 euros, e a Nos, que caiu 0,06%, para os 3,398 euros, num dia em que o