Lisboa despede-se da semana em alta. Greenvolt dispara quase 8%

O PSI avançou 1,64%, para os 5.340,00 pontos, sendo Lisboa a praça com melhor desempenho entre as principais bolsas da Europa Ocidental.A última sessão da semana terminou com apenas duas das 15 cotadas do índice no vermelho e as restantes 13 em terreno positivo.O destaque vai para o setor energético, em particular para a Greenvol, que escalou 7,9%, para 7,51 euros. A empresa liderada por João Manso Neto viu a JB Capital Markets elevar a recomendação de "neutral" para "comprar", mantendo o preço-alvo nos 9,50 euros.Também a EDP Renováveis se destacou, com um ganho de 2,56%, para 19,6 euros, enquanto a REN subiu 2,3%, até aos 2,445 euros.Ainda com ganhos acima de 2% fecharam a Nos e o BCP. A operadora de telecomunicações avançou 2,29%, para 3,484 euros, ao passo que o banco liderado por Miguel Maya valorizou 2,03%, para 0,1354 euros.Nota ainda para a EDP, que ganhou 1,9%, fechando nos 4,13 euros.No retalho, a Sonae e a Jerónimo Martins também valorizaram. A holding liderada por Cláudia Azevedo subiu 1,52%, até aos 0,899 euros, e a dona do Pingo Doce ganhou 1,26%, para 19,22 euros.De referir ainda que as papeleiras continuaram as valorizações recentes, com a Altri a somar 1,25%, para 5,285 euros, e a Navigator a subir 1,08%, para 3,754 euros.A estragar o pleno de subidas estiveram os CTT, que recuaram 0,87%, para 2.855 euros, e a Galp, que cedeu 0,4%, para 10,06 euros.