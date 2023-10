Lisboa despede-se da semana em queda sem qualquer cotada no verde

A bolsa portuguesa terminou a última sessão da semana no vermelho, acompanhando as perdas superiores a 1% na quase totalidade das principais praças da Europa Ocidental. O PSI recuou 1,18%, para os 6.039,46 pontos, com 15 cotadas em queda e a REN a fechar inalterada.A Ibersol liderou as perdas, ao cair 3,2% para 6,66 euros, seguida do peso pesado EDP Renováveis, que recuou 2,48%, para os 13,955 euros. Durante a negociação, o braço verde do grupo liderado por Miguel Stilwell tocou mínimos de três anos.Ainda com uma queda superior a 2% fechou a Mota-Engil, com a construtora a ceder 2,39%, até aos 2.86 euros.Nos títulos com maior peso no índice, além da EDPR, o BCP perdeu 1,95%, terminando o dia nos 0,276 euros, enquanto a Jerónimo Martins caiu 1,26%, para os 20,34 euros. A Galp cedeu 0,89%, para os 14,54 euros, num dia em que o JPMorgan subiu o "target" para as ações da petrolífera, ao passo que a EDP desvalorizou 0,53%, fechando nos 3,735 euros.A generalidade das bolsas europeias, incluindo Lisboa, assistiram a um "sell-off" com os investidores a darem preferência a ativos-refúgio perante a instabilidade vivida no Médio Oriente e a aproximação de nova decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre as taxas diretoras.No setor do papel, a Altri, que hoje anunciou nova subida nos preços em novembro, caiu 1,54%, para os 4,334 euros, e a Navigator cedeu 1,33%, para os 3,552 euros.