Lisboa despede-se da semana no vermelho com BCP a pressionar

O PSI-20 deslizou 0,14% na derradeira sessão da semana, fechando nos 5.439,93 pontos. A praça portuguesa foi, mesmo assim, a menos penalizada entre as congéneres europeias.Das 19 cotadas do principal índice nacional, 13 fecharam no vermelho, cinco em alta e a Novabase terminou a jornada inalterada.O BCP foi a empresa que registou a queda mais acentuada, de 2,27%, seguindo a tendência de perdas que o setor atravessou a nível europeu. Logo atrás, esteve a Greenvolt, a recuar 2,22%. A completar o pódio das perdas, os CTT recuaram 1,77%.Em sentido contrário, a Semapa liderou os ganhos, a avançar 2,45%. Atrás esteve a EDP Renováveis, que valorizou 0,84%. Ren (+0,80%), Nos (+0,47%) e Jerónimo Martins (+0,35%) foram as três outras empresas que encerraram a semana em terreno verde.Notícia atualizada