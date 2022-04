Lisboa despede-se da semana no vermelho com BCP e Galp a liderarem quedas

O PSI terminou a última sessão da semana a recuar 0,87%, para os 6.002,91 pontos. A praça portuguesa consegue, ainda assim, ser a bolsa europeia menos penalizada, com a generalidade dos mercados a cederem mais de 1%.Das 15 cotadas do principal índice nacional apenas três fecharam positivas, enquanto as restantes 12 terminaram o dia no vermelho, com destaque para as quedas do BCP e Galp.O banco liderado por Miguel Maya fechou a perder 3,04%, para os 0,1658 euros, acompanhando o dia negativo da banca europeia. Já a petrolífera recuou 2,79%, fechando nos 11,325 euros, num dia em que os preços do petróleo seguem em queda.Também a Mota-Engil e os CTT sofreram descidas superiores a 2%, de 2,23% e 2,22%, respetivamente.Entre os pesos pesados, a EDPR e a EDP registaram quedas de 0,88% e de 0,19%, respetivamernte, num dia em que anunciaram novos contratos de venda de energia nos EUA Nos (-0,64%) e Sonae (-0,58%) também não escaparam à maré vermelha, tal como a Jerónimo Martins, que deslizou 0,10%, para os 20,20 euros num dia em que o BNP Paribas baixou a recomendação e o preço-alvo para as ações da dona do Pingo Doce.Do lado das subidas, a Navigator avançou 2,74%, para 3,818 euros, animada pela revisão em alta do "price target" por parte da Oddo . A Semapa "apanhou a boleia" e também ganhou 0,30%. Por fim, a REN valorizou 0,18%.