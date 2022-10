Lisboa despede-se de outubro com subida de mais de 1%

O PSI avançou 1,07%, para os 5.718,28 pontos, na derradeira sessão de outubro. A praça portuguesa despediu-se do mês de outubro com o melhor desempenho do dia entre as principais bolsas europeias.Das 15 cotadas do índice nacional, 13 terminaram o dia em alta, uma em queda e a Semapa fechou inalterada.Os CTT, que apresentam resultados na próxima quinta-feira, lideraram as subidas ao avançarem 2,12%, para os 3,125 euros. Nota também para a Nos, que ganhou 1,95%, fechando nos 3,964 euros.Mas a maior força ao índice veio dos pesos pesados Jerónimo Martins, que avançou 1,84%, para 20,98 euros, e BCP, que hoje divulga resultados, com uma subida de 1,62%, até aos 0,1444 euros.Na energia, a EDP subiu 1,49%, para 4,425 euros, a Galp ganhou 0,74%, até aos 10,275 euros, enquanto a EDP Renováveis valorizou 0,57%, para 21,31 euros, e a Greenvolt cedeu 0,64%, terminando o dia nos 7,78 euros.