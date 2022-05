Lisboa destoa da Europa e fecha em alta com grupo EDP a liderar ganhos

O PSI encerrou a última sessão da semana a ganhar 0,46%, para os 5.816,29 pontos, contrariando as perdas nas principais praças europeias, que recuam mais de 1%.Das 15 cotadas do índice nacional sete terminaram o dia no verde, sete no vermelho e a Corticeira Amorim fechou inalterada.O bom desempenho da praça portuguesa foi impulsionado pelo Grupo EDP, com a EDP a avançar 3,96% e a EDPR a somar 2,62%. Após resultados que desiludiram, a indicação da elétrica liderada por Miguel Stilwell de que espera inverter a situação com uma forte rotação de ativos foi bem recebida pelos investidores.O setor do papel também viveu um dia positivo, com a Altri a valorizar 2,26%, a Navigator a subir 1,12% e a Semapa a ganhar 0,31%.A contribuir para o fecho positivo do PSI esteve também o BCP, que após várias sessões no vermelho ganhou 1,88%.A impedir um dia com ganhos mais expressivos na bolsa nacional estiveram os CTT, com uma queda de 4,14%, depois de os resultados apresentados ontem terem desiludido. As ações do operador postal chegaram a recuar 8%.Também as retalhistas Jerónimo Martins e Sonae fecharam no vermelho, com a dona do Pingo Doce a cair mesmo 2,72%.Nota ainda para a Galp, que destoou dos ganhos do setor na Europa - impulsionado pela subida dos preços do crude - por ter deixado de negociar com direito a dividendo.