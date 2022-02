Lisboa é bolsa europeia menos atingida por Putin. EDPR vive melhor dia desde 2008. BCP afunda mais de 8%

O PSI-20 recuou 1,52%, para os 5.348,28 pontos, mínimo de cinco meses num dia em que as praças europeias sofrem perdas mais pesadas após a invasão da Ucrânia pela Rússia.Das 19 cotadas do índice, apenas três escaparam à maré vermelha, mas o grupo EDP viveu um dia positivo, com a EDP Renováveis a registar mesmo o melhor dia desde 31 de outubro de 2008.O grupo liderado por Miguel Stilwell anunciou durante a noite a conclusão da compra pela EDPR de 91% da Sunseap por 600 milhões. Hoje, o braço das renováveis da elétrica disparou 10,53%, para os 19,74 euros, aproveitando também a boleia do setor. A casa-mãe, por seu turno, avançou 5,42%, fechando nos 4,024 euros.Além do grupo EDP, apenas a Greenvolt fechou no verde, com uma subida de 2,78%, para os 5,55 euros.Do lado das quedas, o BCP afundou 8,46%, para os 0,1645 euros, sendo a cotada mais penalizada.Pharol (-5,91%), Mota-Engil (-5,79%), Altri (-5,55%), Sonae (-5,38%) e Navigator (-5,21%) também perderam mais de 5%.Entre os pesos pesados, além do grupo EDP e do BCP, a Galp cedeu 1,20%, para os 9,554 euros, num dia em que o petróleo Brent rompeu a fasquia dos 100 dólares por barril. A Jerónimo Martins perdeu 3,55%, fechando nos 18,755 euros.