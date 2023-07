Lisboa em máximos de 11 meses à boleia de grupo EDP e BCP

A bolsa portuguesa somou esta quarta-feira o nono fecho no verde consecutivo, a mais longa série de ganhos em seis meses. A praça nacional desafiou a maré vermelha que varreu as principais bolsas da Europa Ocidental, em vésperas da decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre as taxas diretoras.O PSI avançou 1,26%, para os 6.273,94 pontos, máximos de 11 meses. Das 16 cotadas, nove terminaram o dia em alta, seis no vermelho e a Ibersol encerrou inalterada.As estrelas do dia foram o grupo EDP e o BCP. A EDP Renováveis ganhou 4%, para 18,44 euros, naquela que foi a sua maior valorização desde 2 de março, após ter reportado resultados semestrais . Também a EDP subiu 3,47%, fechando nos 4,414 euros, à boleia dos resultados do seu braço para as energias verdes.O banco liderado por Miguel Maya, por seu turno, ganhou 2,64%, para os 0,2566 euros, o valor de fecho mais alto em quatro anos. A escalada do BCP ocorre no dia em que foram divulgados os lucros semestrais do polaco Bank Millennium , que o banco nacional controla.Ainda pela positiva, a Greenvolt avançou 1,48%, até aos 6,53 euros, enquanto as papeleiras Altri e Navigator subiram 1,84% e 1,27%, respetivamente.A pressionar o índice estiveram, sobretudo, a Mota-Engil, com uma queda de 0,61%, para os 2,455 euros, bem como a Jerónimo Martins, que cedeu 0,23%, até aos 26,56 euros. A dona do Pingo Doce divulga os resultados semestrais após o fecho.Ainda no retalho, a Sonae desvalorizou 0,2%, fechando nos 1,004 euros.A Galp deslizou 0,17%, para os 11,48 euros, pressionada pela queda nos preços do petróleo.