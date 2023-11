Lisboa em máximos de 2014 com BCP a liderar ganhos

A bolsa portuguesa encerrou em alta, num dia misto na Europa. O PSI avançou 1,13%, para os 6.438,31 pontos, o valor de fecho mais alto desde finais de julho de 2014, com 13 cotadas em alta, duas em queda e a REN a encerrar inalterada.O BCP liderou as subidas ao ganhar 2,87%, para os 0,3087 euros, máximo desde 2 de março de 2018.A impulsionar o índice estiveram ainda a Mota-Engil, que deu seguimento aos ganhos da véspera e subiu 2,08%, para os 3,44 euros, bem como os pesos pesados EDP Renováveis, EDP e Jerónimo Martins.Na família EDP, o "braço verde" avançou 1,55%, para 16,1 euros, enquanto a casa-mãe subiu 1,53%, fechando a valer 4,37 euros. Já a retalhista valorizou 1,09%, terminando a sessão nos 22,34 euros.A Galp "juntou-se à festa" das cotadas com maior peso e ganhou 0,88%, para os 13,74 euros.No vermelho encerraram apenas a Sonae e Semapa, com quedas de 0,42%, para 0,941 euros, e de 0,15%, para 13,48 euros.