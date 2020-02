Este cenário está a ser alimentado pelo número de casos de infetados fora da China, que aumentou de forma exponencial e no dia de ontem superou, pela primeira vez, os casos infecciosos em território chinês. Ontem, registaram-se 412 novos casos infetados pelo surto Covid-19 na China e 459 no resto do mundo. No entanto, o número de mortes no país foi de 52, enquanto fora dele se fixou nas 9.





Esta má prestação da petrolífera portuguesa vai em linha com o desempenho do preço do petróleo Brent de hoje, que desvaloriza por esta altura 2,51% para os 52,09 dólares por barril.A construtora Mota-Engil - que tem uma carteira de projetos em países dependentes da prestação da matéria-prima - recua para mínimos de fevereiro de 2016, ao perder 2,78% para os 1,397 euros por ação.A acompanhar este sentimento de quedas está também o BCP, que perde 2,27% para os 17,23 cêntimos por ação e a NOS, que se mantém em mínimos de 2013, desvalorizou 4,46% para os 3,724 euros por ação. No setor do retalho, a Jerónimo Martins recuou 2,5% para os 16,28 euros por ação e a Sonae desvalorizou 4,45% para os 2,424 euros, um mínimo desde dezembro de 2016.(Notícia atualizada às 16:47)