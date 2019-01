Lisboa em queda em dia negativo na Europa

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão no vermelho. O índice nacional está a acompanhar o sentimento negativo que deve dominar na sessão europeia, num cenário de grande incerteza política no Reino Unido e receios em torno de um abrandamento da economia chinesa.

O PSI-20 está a cair 0,34% para 4.981,46 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice de referência nacional, 11 recuam, enquanto três sobem e quatro seguem inalteradas.

Na quarta-feira, a moção de censura ao governo conservador chefiado por Theresa May foi chumbada na Câmara dos Comuns. Mas, ao contrário da margem folgada que chumbou o acordo de saída da União Europeia, a moção de censura proposta pelo secretário-geral trabalhista, Jeremy Corbyn, não passou por 19 votos. A primeira-ministra tem agora até segunda-feira para apresentar uma solução alternativa ao acordo do Brexit.



Por Lisboa, "a Jerónimo Martins será inevitavelmente um dos focos de interesse da sessão", considerando "os fortes ganhos das últimas sessões", referem os analistas do BPI. Depois de te subido 9% na sessão de terça-feira, a retalhista tem vindo a ceder os ganhos. Segue hoje a recuar 0,72% para 11,645 euros e é uma das cotadas que mais está a pressionar o índice nacional.



Destaque ainda para a queda do BCP e da EDP. O banco está a descer 0,45% para 24,44 cêntimos, enquanto a empresa liderada por António Mexia cede 0,49% para 3,049 euros.





Ainda no setor energético, EDP Renováveis e Galp Energia escapam a esta tendência negativa. A subsidiária da EDP avança 0,45% para 7,895 euros e a petrolífera soma 0,28% para 14,235 euros, isto apesar da queda dos preços do petróleo.



(Notícia atualizada às 8:15 com mais informação)