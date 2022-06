Lisboa encerra com pleno de subidas. Energia lidera

Leia Também Bolsa de Lisboa arranca no verde

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão de negociação desta terça-feira com todas as cotadas a verde. O PSI foi a estrela das praças europeias, com o maior avanço, de 1,94%, para 6.172,51 pontos.Os investidores portugueses acompanharam o sentimento positivo que se vive nos mercados depois de a China ter anunciado uma mudança nas suas políticas covid, reduzindo para metade o período de quarentena para visitantes que entrem no país.O setor energético ajudou a dar força ao principal índice português, com a Greenvolt a liderar os ganhos, com um avanço de 4,26%.A família EDP também somou boas valorizações, com a casa mãe a avançar 3,42% e a Renováveis a subir 1,37%, depois de o banco de investimento Jefferies ter iniciado a cobertura das ações da cotada, mostrando-se sobretudo entusiasmados com os projetos ligados à energia renovável que, acreditam, estão "amplamente protegidos da inflação e dos problemas das cadeias de abastecimento a curto prazo".A Galp registou igualmente um bom desempenho, subindo 2,92%, à boleia da alta do petróleo e depois de ter visto o seu preço-alvo ser revisto para cima, pelo AlphaValue.Num dia particularmente recheado de notas de research, também o Bernstein subiu o "target" da Jerónimo Martins, levando as ações da empresa a registarem um avanço de 1,85%.REN (2,48%) e Semapa (2,11%) também brilharam, ambas a subir mais de 2%.Entre os avanços menos expressivos, abaixo de 1%, estiveram o BCP (0,88%), a Navigator (0,67%) e a Mota-Engil (0,47%).Os CTT terminaram a sessão praticamente inalterados, no fundo da tabela.Notícia atualizada