Lisboa encerra no verde. BCP e Nos impulsionam ganhos

Notícia atualizada às 17h02 de 43 cêntimos por ação a partir de 21 de abril.As papeleiras Altri e Navigator também encerraram com ganhos. A Altri fechou a avançar 1,56% para os 4,830 no dia em que anunciou que pretende entregar aos seus acionistas um dividendo em espécie, composto por ações da Greenvolt que detém direta e indiretamente, e um dividendo em dinheiro num valor por ação até 0,25 euros. Já a Navigator subiu 0,54% para os 3,356 euros.Pela negativa, três dos pesos pesados fecharam a cair. A EDP Renováveis encerrou a descer 1,04% para os 20,91 euros, a Galp desvalorizou 0,55% para os 10,90 euros, e a Jerónimo Martins caiu 0,19% para os 21,14 euros.Notícia atualizada às 17h02

O PSI avançou 0,6%, para os 6.118,32 pontos, num dia em que as principais praças europeias encerraram com ganhos também modestos.Das 16 cotadas do índice, apenas quatro fecharam no vermelho, com as restantes 12 a terminarem o dia em alta. Durante o dia, o PSI tocou novos máximos desde agosto do ano passado.A liderar as subidas estiveram o BCP, ao ganhar 2,44% para os 0,2098 euros, e a Nos - a valorizar 2,40% para os 4,442 euros.