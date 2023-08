Lisboa entra com o pé esquerdo em agosto. EDPR tocou mínimos de 17 meses

A primeira sessão de agosto não vai deixar saudades aos investidores portugueses. O PSI recuou 0,90%, para os 6.080,25 pontos, acompanhando as quedas das principais praças da Europa Ocidental. O dia terminou com apenas uma cotada no verde, outra inalterada e as restantes 14 em queda.As maiores perdas pertenceram à Ibersol, que tombou 3,17%, para 6,72 euros, e Mota-Engil, que recuou 2,2%, fechando a valer 2,445 euros. A construtora aliviou dos máximos de quase cinco anos alcançados na véspera.Entre os pesos pesados, a EDP foi quem mais pressionou a bolsa nacional ao cair 1,98%, para os 4,166 euros, enquanto a EDP Renováveis perdeu 1,3%, fechando nos 17,145 euros, depois de durante a sessão ter tocado os 17,125 euros, mínimos desde 28 de fevereiro do ano passado.A Jerónimo Martins perdeu 1,29%, para 24,44 euros, continuando a afastar-se dos máximos históricos que registou no mês passado. Já a Galp cedeu 1,03%, para os 11,975 euros, corrigindo dos máximos de cinco meses da véspera após ter apresentado resultados.Por último, o BCP deslizou 0,36%, fechando a cotar nos 0,2474 euros, acompanhando as perdas da banca na Europa.A Sonae, com um ganho de 0,66%, para 0,995 euros, foi a única cotada a fechar no verde.A Semapa terminou o dia inalterada, nos 13,2 euros.