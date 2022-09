Lisboa entra com o pé esquerdo em setembro. PSI cai há oito sessões pela primeira vez desde 2019

O PSI recuou 0,56%, para os 5.961,93 pontos, estreando setembro no vermelho, em linha com as principais praças europeias. O índice nacional cai já há oito sessões consecutivas, a mais longa série negativa desde maio de 2019.Apenas cinco das cotadas do PSI fecharam positivas, com as restantes 10 a encerrarem em queda.As ações da Altri foram as mais penalizadas ao cairem 1,87%. Seguiram-se o BCP, com uma queda de 1,65% e a Greenvolt, que recuou 1,35%.Galp e Jerónimo Martins perderam 1,3% e 1,27%. Ambos os pesos pesados viram a AlphaValue cortar os seus preços-alvo Ainda a ceder mais de 1% fecharam os CTT (-1,23%) e a Navigator (-1,21%).A Mota-Engil, que apresentou resultados semestrais antes da abertura do mercado, perdeu 0,67%. A construtora anunciou também um dividendo adiciona l a distribuir em outubro.Também a pressionar o índice, a EDP Renováveis caiu 0,62%.Pela positiva destacou-se a Semapa, com um ganho de 3,57%. Terminaram o dia em alta também a Nos e Sonae, ambas a subir 1,2%, bem como a Corticeira Amorim e a EDP, com valorizações de 0,4% e 0,06%, respetivamente.