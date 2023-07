Lisboa entra em julho com o pé direito. Cofina dispara 20% para máximos pré-pandemia

A bolsa portuguesa entrou da melhor forma na segunda metade do ano. O PSI avançou 1,15%, para os 5.988,18 pontos, com apenas a Nos no vermelho e a REN inalterada. A praça portuguesa destacou-se num dia em que as principais bolsas da Europa Ocidental seguem sem tendência definida, oscilando entre ganhos e perdas.A liderar os ganhos no principal índice nacional esteve a Galp, que subiu 3,59%, para 11,1 euros, máximos desde 17 de abril. A petrolífera superou o desempenho das pares europeias.A ajudar ao bom desempenho do PSI esteve igualmente o BCP, que avançou 1,59%, para os 0,2231 euros, máximo de fecho desde 19 de maio. O banco liderado por Miguel Maya acompanhou o setor da banca na Europa.Os restantes pesos pesados também fecharam em alta. A Jerónimo Martins subiu 0,71%, para 25,42 euros, mantendo-se próxima dos máximos históricos alcançados no mês passado, enquanto a EDP Renováveis ganhou 0,52%, até aos 18,39 euros, e a EDP valorizou 0,27%, fechando nos 4,488 euros.A Nos foi a única cotada a fechar em queda, deslizando uns ligeiros 0,06%, para os 3,254 euros.Fora do principal índice, a estrela foi a Cofina, que chegou a escalar 38,89% para 0,5 euros, máximos desde fevereiro de 2020. As ações da dona do Negócios, Correio da Manhã, CMTV, Record e Sábado fechou a ganhar 20%, cotando nos 0,432 euros, máximo de fecho desde março de 2020.A forte subida surge depois de na sexta-feira à noite a Cofina ter anunciado que tinha recebido uma proposta vinculativa de atuais administradores e outros investidores, entre os quais se conta Cristiano Ronaldo, que avalia a unidade de media em 75 milhões de euros. As ações da Cofina tinham sido suspensas pela CMVM ainda na manhã de sexta-feira e só hoje voltaram a negociar.