Lisboa estreia dezembro em alta mas com menor subida da Europa

O PSI-20 avançou 0,75%, para os 5.473,89 pontos, na primeira sessão de dezembro. Num dia que é feriado em Portugal, a bolsa nacional foi a que menos subiu entre as praças europeias, que beneficiaram dos "dip buyers" - investidores que aproveitam as quedas nas cotações para comprar títulos - e das indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que as vacinas deverão ser eficazes para os casos mais graves de infeção pela nova variante ómicron.Por cá, 12 das 19 cotadas do principal índice fecharam no verde e sete encerraram no vermelho.Pela positiva destacaram-se a Altri, que ganhou 3,78% para os 5,085 euros, e, principalmente, o peso pesado Galp, que avançou 2,54%, para os 8,478 euros, à boleia do disparo no preço do petróleo.Merecem igualmente destaque a Semapa, que subiu 2,25%, a Ramada, que ganhou 1,88%, e a Sonae, que avançou 1,59%, para os 0,9575 euros.Ainda com ganhos superiores a 1% encerraram o BCP, com uma subida de 1,18% para 0,1452 euros, Navigator, com uma valorização de 1,09% para 3,14 euros, e a Jerónimo Martins, que avançou 1,01% para os 19,41 euros.A travar o avanço do PSI-20 destacam-se a Nos, que caiu 0,77% para os 3,336 euros, num dia em que o JP Morgan Chase baixou a recomendação mas subiu o preço-alvo da operadora, bem como o grupo EDP, com a EDPR a ceder 0,35%, para 22,54 euros, e a EDP a deslizar 0,17%, para os 4,826 euros.