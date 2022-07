Lisboa estreia julho com subida tímida. Grupo EDP escala mais de 4%

O PSI valorizou 0,12%, para os 6.051,75 pontos, esta sexta-feira, num dia em que as principais praças europeias procuram rumo. O dia é marcado pelos dados da inflação na Zona Euro, que atingiu um máximo histórico de 8,6% em junho. Por outro lado, alguns investidores estão a aproveitar as quedas nas cotações de algumas ações para comprar os títulos.Em Lisboa, das 15 cotadas do índice seis fecharam positivas, oito no vermelho e a Semapa terminou a sessão inalterada.O setor da eletricidade foi o com melhor desempenho, em linha com o que se verificou na Europa. A EDPR escalou 5,73%, a EDP avançou 4,07% e a Greenvolt subiu 2,99%.Ainda em alta, a Jerónimo Martins valorizou 0,77%, ajudando a manter o PSI acima da linha d'água.Já a pressionar o índice estiveram pesos pesados como a Galp, que recuou 4,69%, e o BCP, com uma queda de 1,94%.Com perdas expressivas fecharam ainda a Sonae (-2,90%), Navigator (-1,51%) e Altri (-1,33%).