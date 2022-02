Lisboa fecha a acompanhar quedas na Europa. BCP tomba 3,5%

O PSI-20 encerrou a perder 0,62%, para os 5.430,93 pontos, acompanhando a tendência negativa vivida na maioria das principais praças europeias - Londres era a exceção com o FTSE praticamente inalterado.Das 19 cotadas do principal índice nacional, oito fecharam positivas, 10 no vermelho e a Corticeira Amorim terminou o dia inalterada.A pressionar o PSI-20 esteve principalmente o BCP, que recuou 3,54%, para os 0,1797 euros.Também com quedas expressivas, os CTT perderam 1,34%, para os 4,43 euros, a Pharol cedeu 1,31% e a Navigator caiu 1,05%, fechando nos 3,378 euros.No retalho, a Sonae perdeu 0,87%, para os 0,9665 euros, enquanto a Jerónimo Martins deslizou 0,1%, terminando o dia nos 19,445 euros.O grupo EDP também pressionou a bolsa nacional com a EDPR a cair 0,72%, para os 17,86 euros, e a casa-mãe a ceder 0,42%, até aos 3,817 euros, renovando mínimos desde maio de 2020.Do lado dos ganhos, a Novabase subiu 0,78%, seguida da Nos, que ganhou 0,65%, para os 3,412 euros, num dia em que os analistas da Bloomberg antecipam que os resultados da operadora, que serão divulgados na próxima semana, mostrarão uma recuperação "robusta". Nota ainda para a subida da Galp, que ganhou 0,46%, para os 9,67 euros.