Lisboa fecha a cair 2,5% com BCP a afundar mais de 8%

O PSI-20 encerrou a derradeira sessão da semana a perder 2,49%, para os 5.331,85 pontos. A praça portuguesa foi, mesmo assim, a bolsa europeia menos penalizada com a escalada da guerra na Ucrânia, nomeadamente com o ataque de ontem à noite contra a maior central nuclear da Europa.Das 19 cotadas do índice apenas três conseguiram fechar positivas, enquanto as restantes 16 terminaram o dia no vermelho.O BCP liderou as perdas ao tombar 8,29%, para os 0,1339 euros, mínimo desde 20 de dezembro do ano passado.Em forte queda encerraram igualmente a Galp, que perdeu 4,80%, para 10,805 euros, enquanto os CTT recuaram 4,18%, fechando nos 4,13 euros.No setor do papel, a Navigator caiu 3,43%, a Altri recuou 3,36% e a Semapa cedeu 1,56%.As retalhistas Sonae e Jerónimo Martins viveram igualmente um dia negativo, com quedas de 2,39% e 2,2%, respetivamente.Também a Nos, que ontem apresentou resultados após o fecho do mercado, não escapou à maré vermelha, perdendo 1,69%, para 3,368 euros.A limitar as perdas do índice esteve o grupo EDP, com a EDPR a subir 0,59%, para 20,6 euros, e a casa-mãe a valorizar marginalmente 0,02%, fechando nos 4,02 euros.A Novabase, com um ganho de 1,2%, para 5,06 euros, foi a cotada com melhor desempenho.