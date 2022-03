Lisboa fecha a ganhar 1,5% e apaga perdas devido à invasão da Ucrânia

O PSI-20 avançou 1,51% esta sexta-feira, encerrando nos 5.608,01 pontos, máximo desde 18 de fevereiro. A praça portuguesa acompanhou a tendência positiva da Europa e conseguiu já anular as quedas sofridas após o início da invasão da Ucrânia.Das 19 cotadas do índice, 15 fecharam no verde, três no vermelho e a Greenvolt terminou o dia inalterada.A dar força ao PSI-20 estiveram praticamente todas as empresas com maior peso, destacando-se a Navigator, com uma subida de 2,75%, para 3,208 euros, Sonae, que ganhou 2,29%, para 0,9825 euros, BCP, que avançou 2,19%, até aos 0,1397 euros, e Nos, com uma valorização de 2,09%, para os 3,52 euros.A Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, ganhou 1,53%, fechando nos 18,94 euros, apesar de três casas de investimento terem cortado o "target" para as ações da retalhista.A Galp subiu 0,76%, para os 11,245 euros, enquanto a EDP valorizou 0,42%, encerrando nos 4,337 euros.Nota de destaque merece também a Ibersol, que escalou 9,88%, para os 5,56 euros, após ontem, depois do fecho dos mercados, ter anunciado ter entrado em negociações exclusivas para vender os seus restaurantes Burger King por 250 milhões de euros O único peso pesado no vermelho foi mesmo a EDPR, que deslizou 0,18%, até aos 22,66 euros.