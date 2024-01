Lisboa fecha a subir mais de 1% alimentada pela Galp e Mota

A bolsa de Lisboa encerrou em alta esta quinta-feira, acompanhando o sentimento positivo vivido nas principais praças europeias.O PSI subiu 1,18%, para os 6.486,34 pontos, com 13 cotadas em alta e apenas três no vermelho.A Mota-Engil continua o bom desempenho que já vem do ano passado e escalou 5,32%, até aos 4,455 euros, máximos desde 2014, num dia em que o Negócios noticiou a aposta no "nearshoring" para os EUA em termos das operações da empresa no México.A ajudar ao bom desempenho do índice estiveram os pesos pesados, com destaque para a Galp, que avançou 2,69%, até aos 14,145 euros. A EDP subiu 1,42%, fechando nos 4,496 euros, enquanto o BCP ganhou 0,6%, para 0,2853 euros, e a Jerónimo Martins valorizou 0,54%, terminando o dia a cotar nos 22,26 euros. A destoar esteve apenas a EDP Renováveis, que deslizou 0,08%, para os 17,655 euros.A Greenvolt cedeu 0,06%, para 8,195 euros, enquanto os CTT, que estão nas bocas do mundo devido à compra de ações pela Parpública em 2021, cederam 0,14%, para 3,56 euros.