Lisboa fecha Carnaval no vermelho apesar de "brilharete" do BCP

Num dia de menor volume de negociação devido ao Carnaval, a bolsa portuguesa voltou a fechar no vermelho, com o PSI a deslizar 0,1%, para os 6.014,28 pontos. Lisboa acompanhou as perdas das principais praças europeias, tendo cino das 15 das cotadas do principal índice nacional encerrado com saldo positivo, nove com quedas e os CTT fecharam inalterados.A Mota-Engil liderou as quedas ao recuar 4,25%, para 1,846 euros, seguida dos pesos pesados Jerónimo Martins, que caiu 2,93% até aos 19,53 euros, e Galp, que perdeu 2,48%, fechando nos 11,42 euros, o valor mais baixo em três meses. A Sonae cedeu 1,08%, terminando o dia a valer 1,004 euros.As perdas, principalmente da Jerónimo Martins e Galp, impediram um saldo positivo para o PSI. Isto apesar do ganho de 2,95% do BCP, que fechou nos 0,2156 euros, máximo desde agosto de 2019. O banco liderado por Miguel Maya beneficiou de uma revisão em alta do "target" e recomendação por parte do Credit Suisse.Ainda pela positiva, destacou-se a família EDP. A EDP Renováveis avançou 0,5%, para 20,14 euros, enquanto a casa-mãe escalou 2,33%, para 4,828 euros, máximo desde 13 de janeiro.