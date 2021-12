Lisboa fecha com descida marginal em contraciclo com Europa

O PSI-20 terminou a última sessão completa do ano - amanhã a bolsa funciona apenas em meia sessão - com uma descida de 0,05%, para os 5.571,67 pontos. Nove das 19 cotadas fecharam em alta, enquanto nove encerraram no vermelho e as ações dos CTT terminaram o dia inalteradas.Sonae, Galp e BCP foram os títulos com maior peso a puxar o índice para terreno negativo.A maior queda do dia pertenceu à Ibersol, que recuou 1,89%, para os 5,2 euros, seguida da Pharol, que cedeu 1,32%, para os 0,75 euros. A REN também caiu mais de 1%, perdendo 1,16% para os 2,55 euros.Os principais responsáveis pelo dia levemente negativo da praça portuguesa foram, no entanto, a Sonae, que recuou 0,99%, para 1,004 euros, a Galp, que cedeu 0,33%, para os 8,51 euros, apesar do research positivo do CaixaBank/BPI , e o BCP, que deslizou 0,07%, fechando nos 0,1411 euros.Num dia em que a maior subida foi protagonizada pela Novabase (1,16%, para 5,22 euros), destacaram-se a Greenvolt, com um ganho de 0,95%, para os 6,39 euros, e a EDPR, que subiu 0,83% até aos 21,74 euros. Também a EDP fechou com um saldo positivo, avançando 0,06%, para 4,838 euros.As papeleiras também viveram uma sessão no verde: a Altri subiu 0,54%, a Navigator ganhou 0,24% e a Sempa valorizou 0,17%.A Jerónimo Martins, um dos pesos pesados do PSI-20, também ajudou a limitar a queda do índice ao subir 0,10%, para os 20,28 euros.