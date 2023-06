Lisboa fecha com leve ganho. Mota avança para máximos de mês e meio

A bolsa portuguesa conseguiu acompanhar o dia positivo vivido nas principais praças europeias, embora tenha fechado com uma subida muito ligeira. Na Europa, os mercados acabaram por inverter das perdas sofridas após o discurso da presidente do BCE em Sintra. Christine Lagarde deixou a mensagem de que o pico das taxas de juro ainda poderá estar distante devido à "teimosia" da inflação.O PSI terminou o dia a valorizar 0,03%, para os 5.910,20 pontos, com 10 cotadas em alta e seis no vermelho.A Mota-Engil prosseguiu a onda positiva vinda da véspera, dia em que anunciou novos contratos em África, e liderou os ganhos aos subir 4,12%, para os 2,15 euros, máximos desde 11 de maio.Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins avançou 0,63%, até aos 25,58 euros, continuando nas imediações dos recentes máximos históricos. Já a EDP ganhou 0,36%, para os 4,516 euros, em linha com o setor das "utilities" na Europa.O BCP, por seu turno, valorizou 0,24%, para 0,2132 euros, num dia em que a S&P indicou que a banca polaca deverá conseguir acomodar o reforço das provisões devido aos créditos concedidos em francos suíços.A impedir um desempenho melhor do PSI estiveram principalmente a EDP Renováveis e a Galp. O braço verde da elétrica liderada por Miguel Stilwell cedeu 1,18%, para os 18,46 euros, enquanto a petrolífera recuou 0,85%, até aos 10,56 euros, em linha com as perdas do setor nas praças europeias.A maior queda do dia, contudo, pertenceu à Nos. A operadora de telecomunicações perdeu 1,26%, para os 3,286 euros, em contraciclo com o setor das telecom na Europa.