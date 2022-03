Lisboa fecha com leve queda em dia vermelho na Europa

O PSI-20 recuou 0,16%, para os 5.565,44 pontos, acompanhando a tendência negativa da maioria das principais praças europeias. Das 19 cotadas do índice, nove fecharam em alta e dez no vermelho.A pressionar o índice estiveram alguns dos pesos pesados, como a Galp, o BCP e a EDP.A maior queda do dia, no entanto, pertenceu à Corticeira Amorim, com um tombo de 4%, para os 9,85 euros.A petrolífera acompanhou as quedas do setor, em linha com o alívio no preço do petróleo, e recuou 2,48%, fechando nos 10,435 euros.Já o banco liderado por Miguel Maya perdeu 2,08%, para os 0,1366 euros, após ontem AlphaValue e JPMorgan terem cortado o "target" para as ações.A EDP também pressionou o índice ao cair 1,32%, até aos 4,271 euros. Ainda no setor energético, a Greenvolt cedeu 1,13%. Já a REN subiu 0,37% e a EDPR ganhou 1,28%, terminando o dia nos 22,16 euros.As papeleiras sofreram quebras ligeiras, um dia após a Navigator anunciar que iria começar a cobrar uma sobretaxa energética a partir de 1 de abril. Assim, a Navigator caiu 0,31% e a Altri deslizou 0,09%.A limitar os estragos no índice estiveram cotadas como a Nos, que avançou 1,99%, para 3,592 euros, a já referida EDPR, a Jerónimo Martins, que subiu 1,17%, até aos 19,485 euros, e a Sonae, que valorizou 0,55%, para os 0,998 euros.