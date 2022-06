Lisboa fecha com menor subida da Europa em dia marcado pelo BCE

O PSI avançou 0,42%, para os 6.012,15 pontos, a subida mais tímida entre as principais praças europeias, num dia em que os mercados foram surpreendidos pelo anúncio do Banco Central Europeu (BCE) de que irá flexibilizar a compra de dívida e acelerar o desenvolvimento de uma ferramenta anti-crise.Das 15 cotadas do principal índice nacional 10 fecharam positivas e cinco no vermelho.A maior subida pertenceu ao BCP, que avançou 2,81% para os 0,1717 euros. O banco liderado por Miguel Maya acompanhou os ganhos da banca europeia, animada pela decisão do BCE, e beneficiou ainda da retirada do "lixo" por parte da Moody's, anunciada ontem após o fecho da bolsa.Com ganhos acima de 1% fecharam ainda a Corticeira Amorim (1,38%), Mota-Engil (1,28%) e Semapa (1,02%).A ajudar ao desempenho positivo do dia esteve ainda o grupo EDP, com a EDPR a subir 0,74% e a EDP a avançar 0,71%.No retalho, a Sonae valorizou 0,81% e a Jerónimo MArtins subiu 0,11%.A travar maiores ganhos em Lisboa, a Galp cedeu 0,67%, num dia em que os preços do petróleo recuam.Os CTT foram a cotada mais penalizada, perdendo 3,42%.