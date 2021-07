Lisboa fecha com tímida subida na ressaca do pior dia em 13 meses. Grupo EDP trava ganhos

O PSI-20 avançou 0,11% esta terça-feira, fechando nos 4.899,71 pontos, interrompendo uma série de cinco sessões no vermelho mas com um ganho tímido face à queda de 2,70% na véspera, o pior desempenho desde junho do ano passado.O dia terminou com nove cotadas a ganhar, uma inalterada e oito em queda.A liderar os ganhos estiveram as ações da Sonae, com uma subida de 2,57%, para os 0,778 euros, seguidas dos títulos da Novabase, que avançaram 2,26%, até aos 4,53 euros.Ainda pela positiva destacaram-se a Galp e os CTT, com valorizações de 1,59% e de 1,30%, para os 8,324 euros e 4,28 euros, respetivamente.Também o BCP subiu nesta sessão, ganhando 0,76%, para 11,91 cêntimos.A impedir um melhor desempenho da praça "alfacinha" esteve o Grupo EDP, com a elétrica a perder 0,89%, para 4,361 euros, e a EDP Renováveis a ceder 0,61%, cotando nos 19,70 euros.Também a Jerónimo Martins penalizou o índice ao cair 0,90%, para os 16,45 euros.A maior queda do dia, contudo, pertenceu à Mota-Engil, com as ações da construtora a perderem 2,43%, para 1,243 euros.