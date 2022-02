Lisboa fecha com todas as cotadas no vermelho mas é praça menos castigada da Europa

O "beijo russo" pintou a Europa de vermelho no dia dos namorados, com o PSI-20 a cair 1,49%, para os 5.507,66 pontos. Ainda assim, foi a menor queda entre as principais praças do Velho Continente. O dia fica marcado pelo pleno de quedas nas 19 cotadas do principal índice. Aliás, no mercado contínuo apenas a Lisgráfica encerrou em alta, subinbdo 9,09%.A pressionar os mercados estão os receios de uma iminente invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Todos os setores do índice pan-europeu Stoxx 600 seguem em perda, com o bancário a ser o mais penalizado.Por cá, a Ibersol, que a pouco minutos do fim da negociação era a única cotada no verde, acabou por ser a mais penalizada, afundando 4,02%. Ainda com quebras superiores a 3% surgem a Greenvolt e CTT, que perderam 3,81%, para 5,56 euros, e 3,13%, para 4,795 euros, respetivamente.O BCP acompanhou o sentimento da banca europeia e recuou 2,29%, fechando nos 0,1875 euros.No retalho, a Sonae caiu 2,25%, para os 0,997 euros, enquanto a Jerónimo Martins, que tem importante presença na Polónia, perdeu 0,89%, fechando nos 19,45 euros.O grupo EDP viu a casa-mãe recuar 2,01%, até aos 4 euros, enquanto a EDP Renováveis cedeu 0,58%, fechando nos 17 euros.A Galp, por seu turno, desceu 0,64%, para os 9,986 euros.As cotadas com quebras mais ligeiras foram a Corticeira Amorim, que cedeu 0,19%, e a Ramada, que caiu 0,28%.