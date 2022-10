Lisboa fecha em alta após mínimos de 14 meses. BCP avança 4%

O PSI fechou a subir 1,23%, para os 5.253,96 pontos, um dia após ter encerrado em mínimos de 14 meses. A praça portuguesa acompanhou as congéneres europeias num dia em que foram conhecidos os dados da inflação nos EUA em setembro, que superaram as estimativas dos analistas.Das 15 cotadas do índice nacional, 12 fecharam no verde e três em terreno negativo.O destaque do dia vai para o BCP, que ganhou 4,08%, para os 0,1327 euros. A subida surge em linha com a banca europeia que é o setor que mais valoriza.Também a Galp viveu um dia positivo com uma subida de 3,38%, para 10,1 euros, beneficiando da subida nos preços do petróleo.No retalho, a Sonae ganhou 2,43%, para 0,8855 euros, enquanto a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, avançou 1,71%, para 18,98 euros.As papeleiras também registaram ganhos robustos: a Navigator subiu 2,37%, para 3,714 euros, e a Altri valorizou 2,15%, para 5,22 euros.Com um ganho superior a 2%, fecharam ainda os CTT, que ganharam 2,31%.Nota ainda para a Mota-Engil, que subiu 0,93%, para os 1,09 euros, depois do anúncio de ontem, já após o fecho do mercado, de aumento da emissão de dívida de 50 para 70 milhões de euros.A travar os ganhos da bolsa nacional esteve a família EDP, com a EDP Renováveis a perder 0,96%, para 19,105 euros, e a casa-mãe a ceder 0,95%, para 4,053 euros. A EDP viu o preço-alvo cortado pelo Goldman Sachs, enquanto que no caso da EDPR o banco de investimento baixa a recomendação, mantendo o "target".A Nos também recuou 0,87%, para os 3,406 euros, tendo a operadora sido também objeto de um corte do preço-alvo pelo Goldman Sachs.