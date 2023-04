Lisboa fecha em alta com BCP em máximo desde agosto de 2019

A bolsa portuguesa fechou no verde esta quarta-feira, num dia em que as principais praças europeias oscilam entre ganhos e perdas. O PSI avançou 0,38%, para os 6.222,32 pontos, máximo desde agosto do ano passado.Das 16 cotadas do principal índice nacional, 11 terminaram o dia com saldo positivo, quatro fecharam no vermelho e os CTT encerraram inalterados.A Mota-Engil prosseguiu os fortes ganhos dos últimos dias e escalou 6,14%, para os 2,04%, acumulando uma valorização de mais de 70% desde o início do ano.A dar força ao índice esteve a EDP, que subiu 3,01%, até aos 5,14 euros, depois de ontem ter divulgado os dados operacionais do primeiro trimestre. A EDP Renováveis, por seu turno, ganhou 0,75%, para os 20,23 euros.O retalho continua a ter um desempenho positivo, com a Jerónimo Martins a subir 0,54%, para 22,18 euros, e a Sonae a valorizar 0,39%, fechando nos 1,042 euros.O BCP, outro dos pesos pesados, ganhou 0,26% e fechou nos 0,2298 euros, máximo desde 1 de agosto de 2019.A limitar os ganho do PSI esteve principalmente a Galp, que cedeu 0,96%, para os 10,835 euros.Nota ainda para a Nos, que caiu 8,24%, para os 4,054 euros. A operadora entrou hoje em ex-dividendo, pelo que descontando esse factor as ações da Nos teriam valorizado 1,49%.