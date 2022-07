Lisboa fecha em alta com Nos a impedir o pleno de ganhos

O PSI avançou 1,1% na primeira sessão da semana, para os 6.002,60 pontos. A praça portuguesa foi a que registou melhor desempenho entre as principais bolsas europeias.Das 15 cotadas do índice nacional apenas a Nos, que perdeu 0,16%, não terminou o dia no verde.A Altri liderou as subida, com um ganho de 4,53%, para os 6,35 euros. Seguiram-se dois pesos pesados: Galp e BCP, que avançaram 2,87% e 2,54%, respetivamente.A petrolífera anunciou antes da abertura do mercado um lucro semestral de 420 milhões de euros, uma subida de 153% em termos homólogos. Já o banco liderado por Miguel Maya acompanhou o sentimento positivo da banca europeia. O BCP terá amanhã uma nova "prova de fogo" com a divulgação, antes da abertura da bolsa, dos resultados do Bank Millennium, a sua sucursal polaca.A far força ao PSI esteve também a Jerónimo Martins, com uma subida de 1,23%.Nas "utilities", a Greenvolt avançou 1,85%, superando por larga margem os ganhos da EDP (0,4%), EDPR (0,33%) e REN (0,18%).