Lisboa fecha em alta. Greenvolt brilha e supera os 10 euros

O PSI avançou 0,43%, para os 6.194,53 pontos, num dia marcado pelo feriado em Portugal, o que reduziu o volume de negociação. A bolsa portuguesa acompanhou o sentimento positivo vivido nas principais praças europeias.Das 15 cotadas do índice nacional sete fecharam em alta e oito em queda.A Greenvolt liderou os ganhos com uma subida de 4,93%, para os 10,22 euros. A empresa liderada por Manso Neto renovou máximos históricos e superou, pela primeira vez, a fasquia dos 10 euros.O setor da eletricidade, aliás, viveu um dia de ganhos. A EDP Renováveis subiu 2,51%, a EDP ganhou 1,73% e a REN valorizou 0,18%.Em destaque esteve ainda a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, ao avançar 1,25%.A limitar a subida do PSI esteve principalmente a Galp. A petrolífera recuou 2,16%, para 10,41 euros, num dia em que o preço do petróleo nos mercados internacionais afunda mais de 4%.As papeleiras Altri e Navigator sofreram quedas de 1,32% e 1,02%, respetivamente.Nota ainda para o BCP, que deslizou 0,2%, fechando nos 0,1503 euros.