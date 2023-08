Lisboa fecha em leve queda pressionada por energéticas

A bolsa portuguesa terminou em terreno negativo a primeira sessão da semana e em vésperas de um dia que deverá ter menor negociação devido a feriado. Na Europa, Madrid, Londres e Atenas também caem, enquanto as restantes principais praças seguem no verde.O PSI cedeu 0,16%, para os 6.036,84 pontos, com 10 cotadas no vermelho, quatro em alta e duas - Corticeira Amorim e Ibersol - a fecharem inalteradas.A pressionar o índice nacional estiveram as cotadas energéticas, o setor com maior peso no PSI, aliás. A Galp foi a mais castigada ao perder 1,82%, para os 12,11 euros, alinhada com as pares europeias e num dia em que os preços do petróleo caem.No grupo EDP, a EDP Renováveis recuou 0,96%, até aos 16,985 euros, enquanto a casa-mãe cedeu 0,48%, fechando a valer 4,267 euros.Ainda na área energética, a Greenvolt perdeu 0,87%, para 6,27 euros, e a REN desvalorizou 0,2%, até aos 2,46 euros.Do lado das subidas destacou-se a Mota-Engil, ao ganhar 2,07%, para os 2,465 euros. A construtora continua a ser a cotada com melhor desempenho este ano, tendo mais do que duplicado de valor.A limitar as perdas no PSI estiveram também os pesos pesados BCP e Jerónimo Martins. O banco liderado por Miguel Maya avançou 1,03%, até aos 0,2455 euros, enquanto a dona do Pingo Doce subiu 0,67%, para 24,16 euros, isto depois de ter vindo a perder nas últimas semanas após o máximo histórico alcançado em julho.A Navigator, com um ganho de 0,69%, para 3,216 euros, completa o lote de quatro cotadas que fecharam no verde.