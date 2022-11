Lisboa fecha em máximo de quase dois meses com energia em destaque

O PSI avançou 0,80%, para os 5.836,29 pontos, máximo desde 19 de setembro, num dia em que as principais praças europeias seguem com ganhos robustos, contagiadas pelo ânimo de Wall Street após ser conhecido que a inflação nos EUA em outubro abrandou para 7,7%, mínimo desde janeiro.Das 15 cotadas do índice nacional, sete fecharam em alta e oito no vermelho.O setor energético brilhou esta quinta-feira, com a Greenvolt a escalar 5,67%, para 8,58 euros, a EDP Renováveis a subir 5,46%, para 22,78 euros, e a EDP a ganhar 2,42%, fechando nos 4,527 euros. A REN, que apresenta resultados após o fecho do mercado, valorizou 0,95%, para 2,645 euros, e a Galp cedeu 0,54%, para os 10,98 euros.No retalho, a Sonae deslizou 0,15%, para 0,988 euros, após os resultados apresentados ontem, depois do fecho da bolsa, e a Jerónimo Martins caiu 1,04%, para os 20,84 euros.Já o setor papeleiro viveu um dia negativo: a Altri perdeu 2,97%, para 5,725 euros, e a Navigator recuou 1,10%, fechando nos 3,79 euros.Nota ainda para o BCP, que cedeu 0,69%, terminando o dia nos 0,1444 euros.