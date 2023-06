Lisboa fecha em máximos de quase três semanas

A bolsa portuguesa destoou do pessimismo vivido nas principais praças da Europa Ocidental e despediu-se da semana com uma ligeira subida. O PSI avançou 0,22%, para os 5.966,71 pontos, o valor de fecho mais alto desde 23 de maio.A liderar os ganhos esteve a Greenvolt, com uma subida de 1,93%, para 6,35 euros, seguida da EDP Renováveis, que avançou 1,54%, até aos 19,5 euros. Ainda no setor energético, a Galp ganhou 0,28%, para 10,69 euros, a REN subiu 0,2%, até aos 2,545 euros, e a EDP valorizou 0,19%, para os 4,645 euros.Nota ainda para a Ibersol, que tocou os 7,30 euros, máximo desde inícios de março de 2020. A empresa de restauração viria a fechar nos 7,24 euros, uma subida de 0,28%.A impedir maiores ganhos do PSI, a Mota-Engil recuou 1,86%, para os 2,11 euros. A construtora, que ontem escalou 9%, tocou durante o dia os 2,19 euros, máximo intradiário desde maio de 2019.A pesar no índice esteve a Jerónimo Martins, com uma queda de 0,74%, para 24,16 euros. A dona do Pingo Doce mantém-se próxima dos máximos históricos atingidos esta semana.O BCP, outro dos pesos pesados do PSI, terminou o dia inalterado, a valer 0,2111 euros.