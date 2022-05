Lisboa fecha em mínimo de cinco semanas com pesos pesados a pressionarem

O PSI recuou 0,88%, para os 5.831,68 pontos, esta quarta-feira, terminando o dia no nível mais baixo das últimas cinco semanas. A bolsa portuguesa acompanhou a tendência negativa vivida nas principais praças europeias num dia em que Bruxelas admitiu o embargo ao petróleo russo.Das 15 cotadas do índice, apenas três encerraram com ganhos, enquanto as restantes 12 terminaram a sessão em queda.O índice foi pressionado pelos pesos pesados com a Galp a cair 2,10%, apesar da subida de mais de 3% no preço do crude. A petrolífera ainda está a ser penalizada pelos resultados apresentados ontem , antes da abertura do mercado.Ainda no setor energético, a Greenvolt recuou 2,04%, enquanto a EDP caiu 1,39% e a EDPR, que mostrou as contas antes da abertura da sessão, perdeu 1,02%.A Jerónimo Martins (-1,49%) e a Sonae (-1,15%) acompanharam o mau dia do setor do retalho na Europa.Pela positiva, a Corticeira Amorim disparou 6,63%, para 10,46 euros, depois dos resultados apresentados ontem após o fecho da bolsa. Também a Nos, que ganhou 0,99%, beneficiou das contas trimestrais reveladas na véspera.Por fim, a Altri subiu 0,85% após a revisão em alta do preço-alvo por parte do Santander.