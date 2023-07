Lisboa fecha em queda apesar de máximo histórico da Jerónimo Martins

A bolsa portuguesa acompanhou o sentimento negativo vivido na Europa, embora tenha sido a praça menos penalizada. O dia foi marcado pelas quedas nos setores de petróleo e gás e das "utilities", o que tende a refletir-se no PSI, uma vez que estes setores pesam de forma significativa no índice nacional.O PSI cedeu 0,16%, para os 5.956,83 pontos, com 11 cotadas no vermelho e quatro em alta, enquanto a Semapa terminou o dia inalterada.As ações da EDP Renováveis foram as mais castigadas, com uma queda de 2,94%, para os 17,85 euros, mínimos desde fevereiro do ano passado. A outra cotada ligada às energias verdes, a Greenvolt, perdeu 2,6%, fechando nos 6,00 euros, mínimos de dois meses.Ainda na energia, a REN cedeu 0,8%, para 2,48 euros, enquanto a Galp caiu 0,63%, até aos 11,03 euros, e a EDP recuou 0,6%, terminando a sessão a cotar nos 4,465 euros.A petrolífera acompanhou o setor na Europa, isto apesar de os preços do petróleo estarem a subir e a Galp ter visto a RBC Capital rever em alta o "target" para as suas ações.A pressionar o índice esteve ainda o BCP, que desvalorizou 0,5%, para 0,2203 euros, em linha com o desempenho da banca europeia.A impedir maiores perdas no PSI esteve a Jerónimo Martins, a segunda cotada com maior peso no índice, que avançou 3,5%, até aos 26 euros, máximo histórico de fecho. Durante a sessão, as ações da dona do Pingo Doce tocaram um recorde absoluto de 26,04 euros.Também a Mota-Engil brilhou ao subir 1,58%, para 2,245 euros, num dia em que o CaixaBI reviu em alta a recomendação e o preço-alvo para as ações da construtoras.